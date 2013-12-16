ФГИУ продлил термин возможной продажи 25% акций «Сумыоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продлил термин аукциона по продаже 25% акций «Сумыоблэнерго» еще более чем на полгода, определив крайним сроком такой продажи конец августа 2014 г., сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

Как отметили в ФГИУ, такое решение было утверждено соответствующим приказом Фонда госимущества № 4226 от 26 ноября т.г.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с ранее утвержденным графиком планировалось, что Фонд госимущества выставит 25% акций «Сумыоблэнерго» в декабре т.г.

Справка УНИАН. Компания «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области.

25% + 1 акция ПАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5% соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).