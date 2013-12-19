НКРЭ отложила перевод облэнерго на стимулирующее тарифообразование

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи с обязательством сдерживать цены и тарифы на электроэнергию в 2014 году отложила стимулирующее регулирование облэнерго, которое планировалось внедрить с 1 января следующего года, сообщили УНИАН в комиссии.

Согласно сообщению, НКРЭ оставила без рассмотрения документы девяти компаний, которые рассчитывали перейти на стимулирующую систему тарифообразования с 1 января 2014 года.

Документы для перехода на новую систему подали крупные энергоснабжающие компании «Винницаоблэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Крымэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Киевоблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Сервис-Инвест" и "Херсоноблэнерго".

При этом сообщается, что представители указанных энергоснабжающих компаний намерены в ближайшее время подать документы для формирования тарифов согласно старым нормам.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины протоколом №60 правительственного заседания от 23 октября возложил на НКРЭ задачу по недопущению роста цен и тарифов энергоснабжающих компаний в 2013 и 2014 годах.

Основными условиями для перехода на новую систему регулирования являются отсутствие задолженности за электроэнергию перед госпредприятием «Энергорынок», проведение независимой оценки активов компании, наличие позитивной рецензии Фонда государственного имущества, а также принятие энергокомпаниями обязательств по выполнению мероприятий по уменьшению потерь электроэнергии, что в свою очередь будет снижать стоимость электроэнергии для конечного потребителя, а также принятие обязательств по осуществлению мониторинга и повышению качества услуг.

Справка УНИАН. Верховная Рада в 2012 году приняла закон №4998-VI о внедрении стимулирующей системы тарифообразования (Regulatory Asset Base regulation) в сфере распределения газа и электроэнергии, в жилищно-коммунальной отрасли.

В документе предусмотрено, что тарифы для природных монополий будут определяться с учетом долгосрочных параметров – регуляторной базы активов, регуляторной нормы дохода, качества товара, затрат по международной системе финансовой отчетности, других параметров. При этом планируется постепенный отход от действующей сегодня модели тарифообразования "Затраты плюс".

Решение о переходе конкретной компании на новую систему тарифообразования будет принимать госрегулятор (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики или Нацкомиссия госрегулирования в сфере коммунальных услуг).