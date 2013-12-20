Нацкомуслуг не видит причин снижать тарифы на тепло для населения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) не видит оснований для пересмотра тарифов на услуги по теплоснабжению для населения из-за снижения стоимости российского газа для Украины, так как при расчете тарифов на теплоэнергию, которая производится для потребностей населения, используется стоимость природного газа украинской добычи.

Об этом УНИАН сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) Валерий Саратов.

«Во время расчета тарифов на тепловую энергию, которая производится для потребностей населения, используется стоимость природного газа украинской добычи – вместе с НДС это 163 долл./тыс. куб. м. Как видите, новая стоимость российского газа в 268,5 долл./тыс. куб. м превышает ту, которая используется в настоящий момент. Поэтому в комиссии в настоящий момент отсутствуют основания для пересмотра тарифов на тепловую энергию для населения», - сказал Саратов.

По его словам, снижение тарифов на тепловую энергию для таких категорий потребителей как «бюджет» и «другие», а это бюджетные организации и бизнес-структуры, исходя из заключенных с РФ договоренностей, может составить около 20-25%.

«В стоимость гигакалории тепловой энергии для таких организаций пока еще заложена старая цена природного газа в размере 450 долл./тыс. куб. м. Исходя из достигнутых президентом Украины договоренностей о новой цене на газ, бесспорно, стоимость тепловой энергии должна быть пересмотрена. По нашим предыдущим подсчетам, тарифы на тепловую энергию для категорий потребителей «бюджет» и «другие» могут быть уменьшены приблизительно на 20-25%», - отметил глава Нацкомуслуг.

В то же время, он признал, что пересмотр тарифов - довольно сложный процесс, поэтому новые цены на теплоснабжение для бюджетных организаций и бизнеса могут начать действовать, в лучшем случае, с февраля следующего года.

«Для того, чтобы начать пересчет тарифов для этих категорий, необходимо, во-первых, чтобы Национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере энергетики, установила своими решениями новую цену природного газа, а во-вторых - непосредственный пересчет и установление тарифов нашей комиссией. Из опыта, эта процедура может длиться около месяца. Следовательно, новые тарифы на тепловую энергию могут начать действовать с февраля», - добавил Саратов.

Глава Нацкомуслуг также уточнил, что в структуре себестоимости услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу газовая составляющая отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл./ тыс. куб. м.