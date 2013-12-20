Янукович поставил перед правительством задачу уменьшить стоимость электроэнергии

Президент Украины Виктор Янукович ставит перед правительством задачу уменьшить стоимость электроэнергии для потребителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, выступая на торжественном собрании по случаю Дня энергетика Украины и церемонии запуска «Гидроагрегата №2» Днестровской ГАЭС, Янукович сказал, что удешевление электроэнергии станет базой для дальнейшей модернизации и развития экономики всей Украины.

По его словам, именно на это направлены переговоры по уменьшению стоимости российского природного газа. «И это нам удалось. В настоящее время цена газа составляет 268,5 долларов за тысячу кубометров. Это даст возможность государству существенно сэкономить средства на электроэнергию и тепло», - подчеркнул Янукович.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины возложил на Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), задачу по недопущению роста цен и тарифов субъектов естественных монополий в 2013 и 2014 годах.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством и предприятиями горнопромышленного комплекса, Кабмин обязал НКРЭ принять меры по недопущению в 2014 году повышения цен и тарифов на электроэнергию более чем на 5% по состоянию на 1 апреля 2013 года.

18 декабря Кабинет министров Украины продлил действие меморандума о взаимодействии между правительством и ферросплавными предприятиями относительно снижения тарифов на электроэнергию до 31 декабря 2014 года, действие которого заканчивалось в 2013 году, а также присоединил к меморандуму Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.