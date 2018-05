Стали известны претенденты на покупку «Волыньоблэнерго»

На участие в конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 75% государственного пакета акций «Волыньоблэнерго» подали заявки две компании - "С.Энерджи - Житомир" и "Укристгаз", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как сообщал УНИАН, 16 декабря истек срок приема заявок на данный конкурс, который состоится 24 декабря т.г.

ФГИУ объявил приватизационный конкурс по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго" 27 ноября т.г. Стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составляет 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

Справка УНИАН. Компания «С.Энерджи – Житомир» входит в российскую группу VS Energy. VS Energy эксплуатирует ряд областных энергоснабжающих предприятий в Украине, в частности «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго». Контролирует VS Energy российский бизнесмен Александр Бабаков.

ООО «Укристгаз» (г. Киев) создано в 2011 г., учредителем компании является Финансовая инжиниринговая компания. «Укристгаз» 7 ноября т.г. победил в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339,9 млн грн.