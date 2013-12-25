DTEK Holdings незначительно нарастил свою долю в «ДТЭК Крымэнерго»

Управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) нарастила свою долю в энергоснабжающей компания «ДТЭК Крымэнерго» на 0,108% до 50,286% уставного капитала.

Об этом сообщает «ДТЭК Крымэнерго» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на данные Национального депозитария Украины.

Согласно сообщению, DTEK Holdings увеличил пакет акций энергоснабжающей компании на 186,1 тыс. штук до 86 млн 978,7 тыс. штук простых именных акций.

Уставный капитал «ДТЭК Крымэнерго» составляет 43,242 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Как сообщал УНИАН, компания «ДТЭК Крымэнерго» в январе-сентябре 2013 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 28,637 млн грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Крымэнерго» (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

В 2012 году чистый убыток "ДТЭК Крымэнерго" по МСФО составил 160,148 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.