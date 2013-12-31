Ривненская АЭС продлила простой энергоблока №1 до 13 января

Ривненская атомная электростанция продлила простой энергоблока №1 до 13 января 2014 года из-за действия диспетчерского ограничения.

«Энергоблок № 1 Ривненской АЭС находится в резерве до 13.01 в состоянии «горячий останов», - говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 31 декабря в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС – 4-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 700 МВт, для Ривненской АЭС – 1 950 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 3 020 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 020 МВт.

Справка УНИАН. Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резервном состоянии по диспетчерским ограничениям с 1 сентября 2013 года. Действие ограничений в течение всего четвертого квартала неоднократно продлевалось диспетчером энергосистемы Украины, госкомпанией «Укрэнерго».

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 мощностью 420 тыс. кВт - с 1980 года, блок №2 мощностью 415 тыс. кВт - с 1981 года, блок №3 мощностью 1 млн кВт - с 1986 года, блок №4 мощностью 1 млн кВт - с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1,2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.