Кабмин продлил на 2014 год льготы по оплате электроэнергии в Волынской области

Кабинет министров Украины принял решение продолжить проведение эксперимента по предоставлению льгот в денежной форме по оплате электроэнергии в Волынской области на 2014 год, сообщается на правительственном сайте.

В частности, Кабмин продлил до 2014 года включительно срок действия своего постановления от 22 сентября 2010 года №866 «О проведении в Волынской области эксперимента по предоставлению льгот в денежной форме по оплате электроэнергии». В рамках этого постановления, во время проведения эксперимента финансирование расходов по льготам гражданам в денежной форме по оплате электроэнергии осуществляется за счет субвенции из госбюджета на предоставление льгот и жилищных субсидий населению.

Граждане, имеющие право на льготы по оплате электроэнергии в соответствии с законом, могут получить такие льготы на основании заявления в органы труда и социальной защиты населения. Денежные выплаты осуществляются ежемесячно через почту, банковские учреждения или уполномоченных льготником людей.