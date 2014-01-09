Украина уменьшила производство электроэнергии, но увеличила экспорт

Украина в январе-ноябре 2013 года уменьшила производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,2% - до 175,014 млрд кВт/ч.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

Производство электроэнергии в ноябре 2013 года сократилось на 3% по сравнению с ноябрем 2012 года до 16,592 млрд кВт/ч.

Также сообщается, что потребление электроэнергии в Украине за 11 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 2,4% - до 133,628 млрд кВт/ч.

В ноябре 2013 года потребление электроэнергии по сравнению с ноябрем 2012 года снизилось на 2,3% - до 12,510 млрд кВт/ч

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч.

В тоже время потребление электроэнергии в Украине в 2012 году сохранилось на уровне 2011 года - 150,72 млрд кВт/ч.

Также, Украина в январе-ноябре 2013 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,9% - до 9,116 млрд кВт/ч.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в ноябре 2013 года незначительно сократился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года - на 0,1%, до 0,868 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства доходов и сборов, Украина за январь-ноябрь 2013 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 529,066 млн долл.

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, планировал в 2013 году увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 10 млрд кВт/ч.

В 2012 году Украина увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Компании «Востокэнерго» и «Пауэр Трейд», входящие в структуру энергохолдинга ДТЭК, занимают монопольное положение по экспорту электроэнергии в Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову, Беларусь.