«ЭКУ» в 2013 году сократила производство электроэнергии на 5,4%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины», на которые приходится 30% всей выработанной электроэнергии в Украине, по итогам 2013 года сократили производство электроэнергии по сравнению с 2012 годом на 5,4% - до 63,3 млрд кВт/ч, сообщила УНИАН пресс-служба НАК «ЭКУ».

В частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний за 2013 год произвели 59,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 3,7% меньше, чем за 2012 год.

Малые гидроэлектростанции в прошлом году произвели 0,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что соответствует уровню 2012 года.

Теплоэлектроцентрали по итогам 2013 года произвели 3,8 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 26,9% меньше, чем в 2012 году.

Теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» за прошлый год отпущено 16,3 млн Гкал тепловой энергии, что меньше показателя 2012 года на 3%.

Как сообщал УНИАН, в ежегодном обращении к Верховной Раде Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство завершить все приватизационные процессы в электроэнергетической отрасли до конца 2014 года.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 32,3% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.