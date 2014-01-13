Покупатель «Волыньоблэнерго» перечислил Фонду госимущества 462 млн грн

Компания «Укристгаз», являющаяся покупателем 75% «Волыньоблэнерго», перечислила государству всю сумму за приобретенный пакет акций в размере 462 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

«Средства от приватизации «Волыньоблэнерго» в полном объеме поступили в Государственный бюджет Украины», - отметили в Фонде.

Как отметили в пресс-службе, на данный момент Фонд госимущества и «Укристгаз» подписали акт приемки-передачи инвестору акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал малоизвестную киевскую компанию «Укристгаз» победителем приватизационного конкурса по продаже 75% госпакета акций «Волыньоблэнерго».

В ходе состоявшихся 24 декабря 2013 г. аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Волыньоблэнерго» - компаниями «Укристгаз» и «С.Энерджи – Житомир» - было проведено одношаговое повышение цены с размером одного шага в 5 млн грн, в результате чего «Укристгаз» предложил за 75% акций «Волыньоблэнерго» наивысшую цену в 462 млн грн, что на 6 млн грн больше его начальной цены.