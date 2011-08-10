«Запорожтрансформатор» планирует в 2011 г. увеличить продажи на 71%

ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) планирует в 2011 году увеличить объем производства и продаж на 71,1%, по сравнению с 2010 годом, до 45 ГВА (производственный показатель – Гига вольт-ампер).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что объем продаж ЗТР за I полугодие составил 19,7 ГВА.

«В этом году мы поставили себе задачу изготовить и отгрузить продукцию в объеме более 45 млн. кВА, тем самым выйти на показатели докризисного 2008 года. За первое полугодие мы выполнили поставленную перед нами задачу и реализовали продукцию в объеме 19,7 млн. кВА», - сказал генеральный директор ПАО «ЗТР» Игорь КЛЕЙНЕР.

При этом он добавил, что «в этом году мы освоим изготовление изоляции из ламината на специальном раскроечном оборудовании. Это позволит внедрить современные конструкторские решения и, соответственно, производить более конкурентную продукцию».

Также в сообщении отмечено, что на ЗТР продолжается реализация масштабной инвестиционной программы по увеличению производственной мощности: в 2011 году завершено обновление парка раскройного оборудования электротехнической стали, организован обмоточный участок со специальным микроклиматом (с контролем температуры, влажности и концентрации пыли), внедрен сварочный портал для сварки стенок баков, введена в эксплуатацию окрасочно-сушильная камера №3.

В 2011 году на предприятии стартовали новые проекты: внедрение оборудования для изготовления изоляционных деталей из толстомерного электрокартона – ламината, модернизация участка стяжки – отделки обмоток, внедрение оборудования для гидравлической прессовки обмоток в процессе сушки, начата сертификация сварочного производства по европейскому стандарту ISO 3834, проект по внедрению окрасочно-сушильной камеры №4, ведутся работы по определению возможности внедрения роботизированных комплексов для сварки металлоконструкций трансформаторов и специального механообрабатывающего оборудования. На предприятии много сделано по усовершенствованию инфраструктуры, улучшению бытовых условий работников.

Основной задачей 2011 г., по словам генерального директора ПАО «ЗТР», является активизация работы предприятия на рынках Дальнего Зарубежья, а также производство трансформаторов с меньшими затратами и с лучшими технико-эксплуатационными и весогабаритными характеристиками.

Как сообщал УНИАН, ранее ЗТР планировал увеличить объем реализации в 2011 году на 50%, по сравнению с 2010 годом, до более чем 3,5 млрд. грн. (в производственных показателях - с 26,3 до 40 ГВА соответственно).

Справка УНИАН. ПАО «Запорожтрансформатор» является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования с опытом поставок в 84 страны. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.