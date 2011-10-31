Горняки шахты «Холодная Балка» выполнили годовой план

В городе Макеевке Донецкой области горняки шахты «Холодная Балка» (госпредприятия «Макеевуголь») выполнили годовой план добычи, подняв на-гора 520 тыс. тонн угля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя Макеевской территориальной организации Укруглепрофсоюза Константина СОКОЛОВА.

К. СОКОЛОВ напомнил, что это уже второе трудовое достижение горняков ГП «Макеевуголь». Ранее (25 октября) трудовой коллектив шахты им. С.М. Кирова выполнил годовой план добычи, подняв на-гора 484 тыс. тонн угля.