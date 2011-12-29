«Востокуглемаш» поставит оборудование для «Шахтерскантрацита»

ООО «ТД «Востокуглемаш» (г. Донецк) поставит ГП «Шахтерскантрацит» (г. Шахтерск, Донецкая обл.) машины и оборудование на общую сумму 58 млн. 485 тыс. 895,34 грн.

Об этом говорится в сообщениях ГП «Шахтерскантрацит», опубликованных в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщениям об акцепте предложения конкурсных торгов, договоры на поставку оборудования должны быть заключены до 20 января 2012 года. Дата акцепта - 23 декабря 2011 года. Срок поставки – до конца декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2011 года ГП «Шахтерскантрацит» отобрало «Укрэксимбанк» для предоставления невозобновляемой кредитной линии в размере 25 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав ГП «Шахтерскантрацит» входят 5 шахт, обогатительная фабрика, предприятие по рекультивации земель и тушению породных отвалов, ремонтно-строительное управление, автобаза, другие вспомогательные предприятия. Объединение специализируется на добыче энергетического угля марки А (антрацит). Промзапасы объединения оцениваются в 240 млн. тонн.

ООО «Востокуглемаш» - это машиностроительная компания, которая специализируется на выпуске оборудования для водно-шламового хозяйства (насосов, запорной арматуры), транспортного оборудования и гидроциклонов. Также компания занимается производством полного перечня запасных частей ко всему спектру оборудования, применяющегося на предприятиях углеобогащения.