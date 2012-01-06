Цена угля: за каждый миллион - 2,5 шахтерской жизни

Луганск. На угольных предприятиях Луганской области в 2011 году погибло 67 человек, что составляет 85% общего смертельного травматизма на предприятиях области за прошлый год.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области.

По данным Главного управления промышленности и развития ифраструктуры облгосадминистрации, в прошлом году в области было добыто 26 млн. 891,9 тыс. тонн угля.

Таким образом, на каждый миллион тонн добытого угля в прошлом году в Луганской области приходится 2,5 шахтерских жизни.