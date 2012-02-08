9 февраля Пресс-конференция на тему: "Зеленый" тариф на биогаз – эффективный шаг к энергообеспечению Украины"

9 февраля Состоится пресс-конференция на тему: "Зеленый" тариф на биогаз – эффективный шаг к энергообеспечению Украины". Участники: президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club", член Украинской нефтегазовой академии Александр Тодийчук; директор НТЦ "Биомасса", зав.отделом Института технической теплофизики НАН Украины Георгий Гелетуха («Интерфакс-Украина», ул. Рейтарская 8/5-А). Телефоны: +38 (044) 484-04-44, +38 (095) 203-63-99, e-mail: info@qclub.org.ua . Начало в 11-00.



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