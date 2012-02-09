«Кременчуггаз» в 2011 году увеличил прибыль

ПАО по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» в 2011 году увеличило чистую прибыль в 3,6 раза, по сравнению с 2010 годом – до 0,523 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте НКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2011 году «Кременчуггаз» увеличил чистый доход на 41,9%, по сравнению с 2010 годом – до 194,328 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 40,9% – до 231,898 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Кременчуггаз» завершил с чистой прибылью 0,144 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составлял 1,722 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге.

51% акций «Кременчуггаза» владеет НАК «Нафтогаз Украины», номинальными держателями являются: 27,973% - АКБ «Трансбанк» (г. Киев) и 13,309% - ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (г. Киев).