«Захидукргеологии» и СП «КГНК «Дельта» создадут «Захидгазинвест»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение дочернему предприятию НАК «Надра Украины» «Захидукргеология» (Львов) и совместному украинско-канадскому предприятию «Коломыйская нафтогазовая компания «Дельта» (Коломыя, Ивано-Франковская обл.) создать ООО «Захидгазинвест» (Коломыя).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Захидукргеология» заявляло об открытии перспективных залежей природного газа во Львовской области.

Справка УНИАН. НАК «Надра Украины» создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года «О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии» с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.