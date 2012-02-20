«Уманьгаз» завершил 2011 год с прибылью

ПАО по газоснабжению и газификации «Уманьгаз» (Умань, Черкасская обл.) завершило 2011 год с чистой прибылью 0,343 млн. грн., тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 0,140 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании НКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2011 году «Уманьгаз» увеличил чистый доход на 43,6% по сравнению с 2010 годом – до 98,888 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 43,4% – до 120,807 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Уманьгаз» завершил с чистым убытком 0,140 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль предприятия составила 0,121 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Уманьгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.

Крупнейшим акционером ПАО «Уманьгаз» является НАК «Нафтогаз Украины» (владеет 40,3% УФ), пакеты акций 9,8%, 9,8%, 9,4% и 9,2% принадлежат физическим лицам.