Закарпатье возглавило рейтинг энергоэффективности, Ровенщина – последняя

Закарпатская область признана наиболее эффективным регионом Украины по потреблению энергоресурсов. Регион занял первое место в рейтинге энергоэффективности Украины (Ukrainian Energy Index 2013), результаты которого были представлены 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась для промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного комплекса в процентном соотношении к среднему показателю энергоэффективности этих секторов экономики в Европейском Союзе, который составители рейтинга приняли в качестве эталона (100%). Разница между показателями области и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.

Общая эффективность потребления энергоресурсов Закарпатской областью составила 64,3% от уровня ЕС. Второй по уровню энергоэффективности стала Черниговская область с результатом 63,8%, третье место заняла Винницкая область – 62,9% от уровня ЕС. Составители рейтинга отметили, что высокие места этим регионам обеспечили отсутствие в них энергоемких отраслей промышленности и высокая энергоэффективность жилищного сектора.

Замкнули рейтинг Луганская, Черкасская и Ровенская области с показателями 44,7%, 43,9% и 38,5% соответственно. Низкие позиции этих регионов объясняются присутствием в них крупных химических предприятий, которые крайне неэффективно используют энергоресурсы.

Наибольший прогресс по сравнению с предыдущим рейтингом продемонстрировала Черниговская область, которая поднялась сразу на пять позиций. На четыре строчки вверх переместилась Сумская область (15-е место), на три – Закарпатская, Львовская и Днепропетровская области (1-е, 12-е и 17-е места соответственно).

Отрицательную динамику продемонстрировали АР Крым и Херсонская область, упавшие в рейтинге сразу на четыре позиции, а также Житомирская, Киевская и Харьковская области, опустившиеся на три строчки. При этом энергоэффективность Житомирской области по сравнению с предыдущим рейтингом не изменилась, но ее обошли регионы, повысившие этот показатель.

Инициатором и спонсором составления рейтинга энергоэффективности Украины выступила компания СКМ Рината Ахметова, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал ее повышения.

Полностью результаты Ukrainian Energy Index будут представлены на сайте рейтинга http://www.energy-index.com.ua и опубликованы в журнале «Власть денег» 18 октября 2013г.