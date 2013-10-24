В 22 городах Украины стартовал проект ДТЭК «Энергоэффективные школы»

В октябре в 55 школах городов, сел и поселков в восьми областях Украины состоялся торжественный запуск проекта ДТЭК «Энергоэффективные школы», говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в рамках проекта ученики шестых-восьмых классов будут изучать вопросы тепло- и энергосбережения в теории и на практике.

«В результате ученики создадут собственные проекты повышения энергоэффективности своих школ. Энергосбережение поможет не только экономить несколько тысяч гривен в год: в помещениях станет значительно комфортнее. Благодаря воплощению подобных проектов температура в классах может повыситься на 10-12 градусов зимой», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пилотный этап проекта «Энергоэффективные школы» был реализован в феврале-мае 2013 года в 11 киевских учебных заведениях.

По итогам проекта ДТЭК выделил гранты на реализацию разработанных учениками проектов по повышению энергоэффективности.

«Пять школ, которые разработали лучшие проекты по снижению энергопотребления и провели наиболее активную информационную кампанию, получили по 180 тыс. грн на воплощение своих проектов. Еще две школы получили по 20 тыс. грн и 4 школы – по 15 тыс. грн на внедрение одного из энергосберегающих мероприятий», - отмечается в сообщении компании.

В октябре проект подхватили еще 11 школ Киева, 11 школ Днепропетровска, а также учебные заведения в других 20 городах присутствия ДТЭК: на востоке, в центре и на западе Украины.

«Школьники узнают, как производится электрическая и тепловая энергия, сколько она стоит и как формируются тарифы, почему за нее нужно платить вовремя и как ее можно экономить», - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, учащиеся самостоятельно проведут энергоаудит школьных помещений и попробуют рассчитать, каким образом снизить потери тепла.

Курс «Основы теплоснабжения и теплосбережения» будут изучать по специально разработанному учебнику, а для школьников предусмотрены экскурсии на электростанции, теплоэлектроцентрали и котельные.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей понимали ценность энергии и необходимость бережного обращения с ней. Обучение школьников и их родителей правилам энергосбережения – часть нашего социального партнерства с регионами, где работают предприятия ДТЭК. В 2013 году мы направим на социальные проекты 120 млн грн, треть этой суммы – на работу в сфере энергоэффективности. Это и энергоаудиты городов, и модернизация зданий социальной сферы (школы, детские сады, спортивные комплексы) для снижения энергопотребления. Ценность проекта «Энергоэффективные школы» в том, что дети учатся беречь тепло и электроэнергию не только в теории, но и на практике, на собственном опыте и смогут передать свой опыт другим», - цитирует пресс-служба директора по внешним связям ДТЭК Александра Толкача.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.

Основной продукцией ДТЭК является электроэнергия. В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2012 году составил 51,4 млрд кВт/ч, закупка электроэнергии для поставки потребителям – 53,9 млрд кВт/ч, добыча угля предприятиями – 39,7 млн тонн, объем обогащения угля – 27,7 млн тонн. ДТЭК экспортирует электроэнергию в 6 стран, угольную продукцию – в 36 стран мира.

Консолидированная выручка ДТЭК в 2012 году составила 82,5 млрд грн, чистая прибыль – 5,9 млрд грн.