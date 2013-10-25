Предприятия теплокоммунэнерго снизили потребление газа на 8%

Потребление природного газа для производства тепловой энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины с начала текущего года уменьшилось на 8%. Об этом вице-премьер-министр Александр Вилкул сообщил на всеукраинском селекторном совещании по вопросам прохождения отопительного сезона и контроля за использованием газа, сообщила УНИАН пресс-служба вице-премьера.

«За 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление природного газа для производства тепловой энергии в ЖКХ уменьшилось на 8 % - до 6,47 млрд куб. м», - цитирует пресс-служба Вилкула.

Согласно сообщению, для этого по заданию правительства, были реконструированы и заменены котлы в 2,866 тыс. котельных. В том числе переведены на альтернативные виды топлива 414 котельных. Проведена замена 478 км тепловых сетей.

В пресс-службе также напомнили, что правительство поставило задачу сократить потребление газа для нужд ЖКХ в текущем отопительном сезоне на 5%.

По данным пресс-службы вице-премьера, на сегодняшний день в работу запущены все 24,686 тыс. котельных. При этом к системе теплоснабжения подключено 13,859 тыс. детских садов, 19,362 тыс. школ, 6,481 тыс. больниц, 174,591 тыс. жилых домов.

Как сообщал УНИАН, сохранение действующих ставок тарифов на коммунальные услуги в Украине возможно при условии повсеместного внедрения энергосберегающих технологий.

В августе премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал, что правительство не допустит повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ни в этом, ни в следующем году. Одновременно он поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу и министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Темнику немедленно проанализировать все попытки необоснованного повышения тарифов.