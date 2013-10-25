«ДТЭК Крымэнерго» получил почти 29 млн грн чистого убытка

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Крымэнерго» в январе-сентябре 2013 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 28,637 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

При этом компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

Согласно отчету, чистый доход компании от реализации продукции за 9 месяцев текущего года составил 1,95 млрд грн, валовая прибыль – 13,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, энергоснабжающая компания «ДТЭК Крымэнерго» в январе-июне 2013 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 6,916 млн грн

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Крымэнерго» (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Крупнейшим акционером ПАО «ДТЭК Крымэнерго» является ДТЭК, владеющий 57,49% акций компании.

В 2012 году "ДТЭК Крымэнерго" получил чистый убыток по МСФО в размере 160,148 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.