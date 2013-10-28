Угольные шахты Украины увеличили убытки на 32%

Государственные угольные шахты Украины за январь-сентябрь 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 32% - до 10,902 млрд грн с 8,271 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, в сентябре 2013 года убытки от выпуска товарной продукции государственными угольными предприятиями без учета средств государственной поддержки составили 1,263 млрд грн и по сравнению с соответствующим месяцем 2012 года увеличились на 0,221 млрд грн.

«За январь-сентябрь 2013 г. из государственного бюджета поступило 10 038,8 млн грн на частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции», - сказано в отчете.

Также в документе отмечается, что в сентябре 2013 года фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 1 328,7 грн и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличилась на 201,6 грн (на 17,9%).

В то же время в отчете министерства отмечается, что в сентябре 2013 года 1 тонна товарной продукции, произведенной государственными предприятиями, реализовывалась по средней цене 475,3 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2012 средняя цена тонны товарной продукции уменьшилась на 18,9 грн (на 3,8%).

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2013 года сократили добычу угля на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 61,409 млн тонн с 64,226 млн тонн.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.