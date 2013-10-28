Евроинтеграция будет стимулировать строительство энергосберегающих домов – эксперт

Подписание Украиной соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, а также договора об образовании Зоны свободной торговли будут стимулировать отечественных застройщиков использовать больше энергосберегающих и энергоэффективных материалов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба девелопера BGM (Ирпень, Киевская область), такое мнение высказал руководитель компании Игорь Вишняков.

«Согласно условиям присоединения к зоне свободной торговли, Украина сможет экспортировать свои газ и электроэнергию по ценам не выше внутренних. Соответственно, внутренние цены будут подниматься до европейского уровня. Это значит, что вопрос экономии энергоресурсов будет как никогда актуален. Все большим спросом будет пользоваться жилье, позволяющее сэкономить на коммунальных платежах», - цитирует Вишнякова пресс-служба.

По его словам, существующие сегодня технологии утепления стен и обеспечения систем отопления позволяют снижать ежемесячные расходы на оплату коммунальных услуг на 30 – 50% от среднерыночных показателей.

«Разница в цене квадратного метра между пустой «коробкой», в которой предусмотрены только минимальное утепление, и современным, утепленным энергоэффективным зданием в Киеве и регионе составит не более 150 – 200 долл. за «квадрат». Это около 10 тыс. долл. на однокомнатной квартире площадью 50 кв. м. Но эти расходы окупятся с лихвой примерно за 2-3 года благодаря энергосбережению», - считает руководитель BGM.

Также он уверен, что энергоэффективные здания являются более привлекательными для инвестиционных вложений.

«По данным аналитического центра BGM, только за счет наличия теплых стен и индивидуальных систем отопления, позволяющих снизить расходы на коммунальные услуги, цены на такие квартиры вырастают на 7-10% в год», - резюмировал Вишняков.

Как сообщал УНИАН, по данным министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Темника, в Украине на обогрев 1 кв. м жилья тратят в 2-2,5 раза больше, чем в Европе.

При этом, на проведение модернизации и утепления жилых домов в Украине, по словам Темника, необходимо около 500 млрд грн.