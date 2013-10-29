ДТЭК и польская PGNiG заключили контракт на поставку газа

Компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, заключила контракт на поставку природного газа с польской национальной нефтегазовой компанией PGNiG.

«Тестовые поставки запланированы с 28 по 31 октября, при этом максимальная суточная поставка составит до 3,5 млн куб. м», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, ДТЭК продолжает работать над диверсификацией поставок топлива для обеспечения ресурсами собственных генерирующих мощностей и предприятий группы СКМ, чья потребность в целом составляет около 6 млрд куб. м в год.

Как известно, в июле текущего года компания начала импортировать природный газ из Венгрии.

«...Объем импорта (природного газа - УНИАН) до конца года будет корректироваться исходя из экономической целесообразности и технической возможности», - цитирует пресс-служба директора по коммерческой деятельности ДТЭК Андрея Фаворова.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина с субботы, 26 октября, возобновила импорт газа через Польшу, приостановленный с начала текущего месяца из-за слишком высокой цены этого топлива.

Мощности пункта "Хермановице", через который поставляется газ в Украину через Польшу, позволяют максимально ежесуточно прокачивать до 4,8 млн кубометров газа.

В сентябре Украина импортировала из Польши 87 млн кубометров газа, что на 16% меньше, чем в августе текущего года. Сентябрь также стал вторым месяцем подряд, когда поставки газа через польскую газотранспортную систему сократились: в августе поставки упали на 9%.

Польша стала первой страной, через которую Украина начала импортировать газ из Европы в ноябре 2012 года, отмечая, что это топливо через посредника обходиться стране дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом".

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.