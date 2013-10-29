Энергоснабжающая компания «ДТЭК Крымэнерго» с января 2014 года планирует перейти на стимулирующее тарифообразование, которое позволит повысить энергоэффективность компании и инвестировать в развитие энергосистемы Крыма.

Как сообщается в пресс-релизе компании, стимулирующее тарифообразование стало возможным благодаря постановлению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) «О применении стимулирующего регулирования в сфере передачи электрической энергии местными электрическими сетями».

В постановлении указаны ряд стимулов для энергетических компаний к повышению эффективности работы, привлечения инвестиций и обновления основных фондов. «Прежде всего, это ориентирование компаний на увеличение дохода за счет снижения себестоимости услуг. Чем экономнее компания распоряжается утвержденным для нее тарифом, тем больше средств у нее остается для модернизации и улучшения сервисов для клиентов», - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Таким образом, стимулирующее тарифообразование для «ДТЭК Крымэнерго» даст возможность привлечения

инвестиций в развитие и реконструкцию энергетической системы Крыма, износ которой в настоящий момент составляет более 50%. «Переход на новую систему регулирования выгоден государству, так как обеспечивается необходимый объем поставок электроэнергии по конкурентным ценам, потребители получат более надёжное и качественное энергоснабжение», -

процитировала пресс-служба генерального директора «ДТЭК Крымэнерго» Эдуарда Соколовского.

Справка УНИАН. «ДТЭК Крымэнерго» (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым. Основным акционером «ДТЭК Крымэнерго» является компания ДТЭК, владеющая 57,49% акций.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

По оценкам экспертов, если Украина сможет достичь уровня энергоэффективности Европы, то ежегодно мы сможем экономить более 11 млрд. евро.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона. В этом году наиболее энергоэффективными областями названы Закарпатская, Черниговская и Винницкая.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталон определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.