Украина может получить от ЕС 3-5 млрд долл. на реформирование ЖКХ

Инвестировать в украинское жилищно-коммунальное хозяйство в его нынешнем состоянии способны разве что иностранцы, констатируют эксперты. Мол, в государства на "латание дыр" в отрасли просто нет денег, а частные инвесторы до сих пор не готовы вкладывать в ЖКХ из-за отсутствия гарантий возврата средств. Поэтому надежда остается лишь на международные финансовые организации, сообщает liga.net.

Как рассчитывают в Центре исследований энергетики, в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина в течение последующих 3-х лет сможет рассчитывать на 3-5 млрд долларов дешевых кредитов от Мирового банка и Европейского банка реконструкции и развития, которые на сегодняшний день уже вложили в украинское ЖКХ около 1,5 млрд долларов.

Впрочем, для полноценного переоснащения инфраструктуры ЖКХ необходимо значительно больше. Ведь даже правительственные оценки потребностей отрасли в инвестициях достигают 450 млрд грн. Экспертные же оценки еще выше - на 200 млрд. Именно столько Украине может стоить нынешняя почти 90-процентная изношенность теплосетей и аварийность около 15 тыс. котельных из 25 тыс. имеющихся.

Возможной финансовой помощи из-за границы будут очень рады в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ, заверяет начальник управления международного сотрудничества ведомства Виталий Киндратив. "Сотрудничество с международными финансовыми организациями - приоритет для министерства. Поэтому мы готовы за руку вести каждое финучреждение и вместе с ним проходить все круги бюрократической машины", - обещает чиновник.

Вот только адекватных бизнес-планов от муниципалитетов пока еще мало, признает Киндратив. Инвестировать же неизвестно во что не захочет никто, тем более международные банки. Поэтому, чтобы хотя бы иметь возможность освоить потенциальные миллиарды долларов, украинцам нужно срочно учиться энергоменеджменту, считают специалисты.

"У иностранных инвесторов реальные проблемы с выбором проектов в Украине, - рассказывает член правления Европейско-украинского энергетического агентства Елена Рыбак. - Местные органы власти далеко не всегда умеют правильно подготовить предложение, а тем более использовать инвестированные средства". Кроме того, по словам Рыбак, инвесторов часто отпугивает неторопливость украинских чиновников: когда проект по реконструкции определенного объекта ЖКХ продолжительностью около нескольких месяцев согласовывают годами.

Освоению потенциальных инвестиций мешает даже ментальность простых украинцев, убеждены эксперты. Ведь люди преимущественно не готовы брать на себя ответственность относительно создания тех же объединений совладельцев многоквартирных домов. В итоге экономить на услугах ЖКХ подавляющее большинство украинцев теперь не могут. Более того, люди платят даже за те услуги, которые им не нужны. Например, за горячие батареи при среднесуточной температуре воздуха выше восьми градусов тепла. В идеале температуру радиатора можно было бы отрегулировать с помощью вентиля, а уменьшение потребления тепловой энергии зафиксировать при помощи счетчика. Однако если человек укрутит вентиль на батарее, но у него не будет теплового счетчика, то все равно заплатит полную стоимость отопления.

Специалисты призывают граждан ставить хотя бы один общий тепловой счетчик на дом. Иначе себя не будут оправдывать никакие мероприятия по повышению энергоэффективности.

"Если установить общедомовой счетчик и заключить прямой договор с теплоснабжающей компанией, то терморегуляторы на радиаторах уже будут давать экономию. Но ждать, что это сделает государство, не стоит. Если это ваша квартира, то делайте это за собственные средства", - рекомендует заместитель генерального директора Центра исследований энергетики Вадим Гламаздин.

Не ждать "с моря погоды" советует и программный специалист Программы развития ООН Елена Овчинникова: "Инвестируя в свое имущество, мы повышаем его стоимость. 50 долларов, вложенных в модернизацию квадратного метра жилья, повышают его стоимость на 130 долларов. То есть, инвестируя в энергоэффективность, вы не только экономите для себя сейчас, но и повышаете цену своего имущества в будущем".

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. По оценкам экспертов, если Украина сможет достичь уровня энергоэффективности Европы, то ежегодно мы сможем экономить более 11 млрд евро.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели энергопотребления

секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средними показателями энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, которые составители рейтинга приняли в качестве эталона. В этом году наиболее энергоэффективными областями названы Закарпатская, Черниговская и Винницкая.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.