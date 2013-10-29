Кабмин изменил планы выполнения обязательств перед Энергосообществом

После критики о том, что Украина все сильнее отстает в имплементации европейского законодательства, правительство изменило планы выполнения своих обязательств перед Энергосообществом. Но это вряд ли ускорит реформы на внутреннем энергорынке, пишет сайт "Энергетика Украины".

Новый План мероприятий, утвержденный Кабмином (копия имеется в распоряжении "i") предусматривает разработку ряда документов по европейским стандартам:

— до 1 декабря 2022 г. отечественная нормативно-правовая база должна быть приведена в соответствие с Директивой ЕС от 14 сентября 2009 г. об обязательствах стран Евросоюза по поддержке минимальных запасов сырой нефти и нефтепродуктов;

— до 2020 г. в Украине должен быть разработан Национальный план действий по производству энергии из возобновляемых источников;

— до 1 декабря 2013 г. должны быть имплементированы в украинское законодательство положения Директивы ЕС от 22 октября 2008 г. о процедуре формирования цен на газ и электроэнергию, которые поставляются конечным промышленным потребителям;

— также до 1 декабря 2013 г. в Украине должен появиться План имплементации Директивы ЕС от 23 апреля 2009 г. о поощрении использования возобновляемой энергии.

Примечательно, что новый План мероприятий по выполнению обязательств Украины перед Энергосообществом Кабмин утвердил в спешке, за день до того как министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий отправился в Сербию для участия в 11-м заседании совета министров Энергосообщества. На мероприятии, которое состоялось 24 октября, был рассмотрен вопрос о выполнении директив по вопросам энергоэффективности и по уменьшению выбросов в атмосферу некоторых загрязняющих веществ крупными сжигающими установками, а также проблемы либерализации и интеграции национальных энергорынков.

Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, которое ожидается в конце ноября, станет для Украины стимулом, чтобы усилить сотрудничество с Евросоюзом в энергетике, в том числе на основе Договора об учреждении Энергетического сообщества, который Верховная Рада ратифицировала в декабре 2012 г. Так считает Эдуард Ставицкий. Кроме того, он обратил внимание, реализации таких планов будет способствовать "выполнение почетных обязанностей президентства Украины в Энергетическом сообществе в 2014 г." даст хороший старт для реализации таких планов. "Мы рассчитываем на это", — отметил министр.

Такое заявление Эдуарда Ставицкого стало публичной реакцией украинской стороны на доклад Энергосообщества, обнародованный в начале текущего месяца. Этот документ засвидетельствовал увеличение разрыва между государствами-участницами Энергосообщества и странами Евросоюза период с сентября 2012 г. по сентябрь 2013 г. в имплементации законодательных норм, причем общая динамика в рамках самого сообщества ухудшилась.

Как сказал директор секретариата Энергосообщества Янеш Копач, без содержательной реформы рынка электроэнергии и газа, прогресса в региональной рыночной интеграции, разрыв между странами ЭС и ЕС будет расти и далее. "ЕС движется вперед более быстрыми темпами, чем раньше, с тем, чтобы завершить построение своего внутреннего энергетического рынка к намеченной дате 2014 г.", — объяснил директор секретариата.

Среди стран, в которых наблюдается замедление темпов в реализации правил в электроэнергетическом секторе, Энергосообщество отметило Украину. Причем Минэнергоуглепром до сих пор не ответил европейским партнерам на обвинения в нарушении правил экспорта электроэнергии, по поводу которых секретариат Энергосообщества еще в марте нынешнего года направил Украине открытое письмо с требованием привести в соответствие с правилами организации систему распределения пропускной способности электросетей или обосновать позицию страны по этому вопросу.

"Предварительное видение секретариата — правила аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных электросетей между Украиной, ее западными соседями и Молдавией не соответствуют требованиям Энергосообщества", — говорилось в сообщении.

Но в правительстве Николая Азарова по непонятным причинам оставили без внимания требование Энергосообщества отреагировать на эти замечания до 26 апреля с.г. Впрочем, противоречия между Украиной и этой организацией возникают не впервые.

Отношения Энергосообщества и Украины стали обостряться после того как в конце прошлого года Сербия ввела в эксплуатацию очередной инфраструктурный объект в рамках проектных разработок по газопроводу "Южный поток", который является прямым конкурентом украинской газотранспортной системы и который реализует российский "Газпром". При этом Еврокомиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер, защищая принципы ЕС по прозрачности и развитию конкуренции рынка, заявлял, что "Южный поток" "имеет политический характер, а не экономический". Однако это не помешало некоторым странам ЕС поддерживать планы "Газпрома", противоречащие либерализации и направленные на усиление монопольного влияния российской корпорации на территории Евросоюза.

Немецкий эксперт Александ Рар считает актуальной проблему избирательности стран – членов ЕС при рассмотрении энергетических вопросов. "Двойные стандарты — в них можно обвинить всех. И где-то, кстати, сказать, и Европейский Союз. Потому что где-то кому-то они делают поблажки, а кому-то нет", — отметил он.

Несмотря на сложности во взаимоотношениях Киева и Энергосообщества, эксперты обращают внимание на ряд преимуществ от членства Украины в этой организации: содействие расширению доступа украинских экспортеров к энергетическим рынкам стран Европы; возможность прямого выхода на конечных потребителей и избежать посреднических услуг; создание рыночных условий в энергосекторе экономики, которые будут способствовать привлечению инвестиций для расширения возможностей и совершенствования существующей энергетической инфраструктуры; содействие дальнейшему развитию и интеграции украинских энергетических сетей с европейской системой.

Но эти очевидные преимущества, о которых говорят и на экспертном, и на правительственном уровне, до сих пор не стали для украинских чиновников основным приоритетом. Поэтому реформа отечественного топливно-энергетического комплекса, которая бы способствовала развитию конкуренции и повышению его эффективности, растягивается на многие годы.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средними показателями энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, которые составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.