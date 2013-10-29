Херсонская область повышает свою энергоэффективность - ОГА

Херсонская область повышает свою энергоэффективность путем модернизации котельных и внедрением нераспространенных в Украине технологий.

Об этом говорится в сообщении Херсонской облгосадминистрации с ссылкой на встречу председателя облгосадминистрации Николая Костяка с экономистом по вопросам энергетики Ядвигой Семиколеновой и экспертами Всемирного банка, в ходе которой обсуждались вопросы реализации проекта по энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения и гранта «Фонда Чистых Технологий».

«Херсонщина - территория здоровья, поэтому сейчас существует чрезвычайная заинтересованность в реализации проектов по внедрению альтернативных, более экологичных источников энергии, в частности, в сфере теплоэнергетики», - цитирует пресс-служба слова Костяка.

Как передает пресс-служба Херсонской ОГА слова Ядвиги Семиколеновой, Херсон согласно всех показателей был отобран из 63 предложений в шестерку городов, в которых будет реализован проект.

«Главной целью проекта является повышение энергоэффективности путем модернизации котельных и внедрения нераспространенных в Украине технологий. Сейчас завершается подготовка технико-экономического обоснования проекта», - цитирует пресс-служба слова Семиколеновой.

Согласно сообщению, проект рассчитан на шесть лет, однако председатель областной государственной администрации Николай Костяк предложил рассмотреть возможность сокращения срока.

«Заинтересованность в этом проекте очень большая, поэтому мы, на областном уровне, приложим максимум усилий для того, чтобы создать все необходимые условия для скорейшей реализации проекта», - говорится в сообщении с ссылкой на Костяка.

Справка УНИАН. Всемирный банк, основанный в 1944 году, является одной из крупнейших в мире организаций, оказывающих помощь в целях развития. Банк, предоставивший в 2002 году странам-клиентам займы на общую сумму 19,5 млрд долл., в настоящее время осуществляет свою деятельность более чем в 100 развивающихся странах, осуществляя финансовую и консультационную помощь с целью повышения уровня жизни. Банк разрабатывает стратегии помощи для каждой из своих стран-клиентов в сотрудничестве с государственными органами, неправительственными организациями и частным сектором.

В 2011 г. Херсонская область заняла 6 место в рейтинге энергоэффективности, опустившись на 4 позиции по сравнению с 2010 г.

Эффективность использования энергоносителей в регионе на 7,3 процентных пункта выше среднего по Украине и составляет 61,5% от уровня ЕС. В сравнении с 2010 г., в 2011 г. энергопотребление сельского хозяйства, промышленности, строительства, услуг и жилищного сектора повысилось на 3,8% в результате повышения энергоемкости экономики и оживления деловой активности.

Потенциал энергосбережения Херсонской области за счет повышения энергоэффективности до уровня ЕС оценивается в 277,6 тыс. тнэ, или 119,9 млн евро ежегодно в ценах 2010 года.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.