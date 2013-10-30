Минрегион намерен инициировать повторное рассмотрение законопроекта об энергоэффективности зданий

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) намерено инициировать повторное рассмотрение законопроекта об энергетической эффективности зданий, которым предлагается сделать наличие паспорта энергоэффективности здания обязательным при строительстве новых объектов, а также при капремонте, реконструкции, отчуждении или передаче в аренду уже существующих.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила директор Департамента стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона Наталья Олейник.

«Мы сейчас обращаемся к Кабмину, обратимся к Президенту, чтобы все-таки на следующий год снова отрабатывать с депутатами этот закон», - сказала Олейник.

По ее словам, наличие паспорта энергоэффективности здания позволит определять, насколько каждый из домов нуждается в утеплении. В итоге можно будет точно установить, сколько средств нужно привлечь на термомодернизацию того или иного дома.

Олейник также отметила, что в случае принятия законопроекта льготные кредиты или бюджетное финансирования для проведения термомодернизации домов в первую очередь будут выделяться тем объектам, которые получили паспорт энергоэффективности.

Справка УНИАН. 10 октября Верховная Рада Украины отклонила правительственный законопроект об энергетической эффективности жилых и общественных зданий.

За поддержку законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 188 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время, за предложение о направлении этого законопроекта в комитет для подготовки к повторному второму чтению проголосовали лишь 197 депутатов из 387.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.