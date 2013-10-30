Повышение энергоэффективности жилого фонда в Украине невозможно без привлечения ОСМД – Минрегион

Комплексная модернизация жилого фонда и повышение его энергоэффективности невозможны без привлечения Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции во вторник высказала директор Департамента стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Наталья Олейник.

«Сегодня 80% (жилого фонда – УНИАН) построено до 80-х гг. И этот фонд требует не просто капитального ремонта, а требует полной модернизации и санации, а это все можно сделать, как свидетельствует европейский опыт, только когда есть эффективный собственник, когда есть тот, кто может это делать», - сказала Олейник, отметив, что такими эффективными собственниками должны стать ОСМД. По ее словам, государство не сможет единолично провести модернизацию жилого фонда из-за существенных финансовых ресурсов необходимых для этого.

«Полная термомодернизация – это 100 долл. за кв. м. Это довольно существенные ресурсы. Именно для этого нужен эффективный собственник жилья, которым должны стать ОСМД. Сегодня нужно где-то 500 млрд грн на проведение термомодернизации домов. Нужны и кредитные ресурсы и средства из местных и государственного бюджетов», - добавила Олейник. Также она отметила, что для этого в первую очередь необходимо закрепить четкие правила деятельности ОСМД на законодательном уровне.

Напомним, по данным министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Темника, в Украине на обогрев 1 кв. м жилья тратят в 2-2,5 раза больше, чем в Европе. При этом, на проведение модернизации и утепления жилых домов в Украине, по словам Темника, необходимо около 500 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова представляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели энергоэффективности были представлены в процентном соотношении к аналогичным показателям в странах ЕС, которые были взяты за 100%.

По результатам рейтинга средняя энергоэффективность жилищного комплекса Украины составила около 62% от уровня ЕС. При этом первые позиции рейтинга ЖКХ заняли Винницкая область – 82,7%, а также в Кировоградская и Житомирская области – 80,7% и 78,2% от уровня ЕС соответственно. Здесь потребление энергоресурсов ниже главным образом из-за более низкого уровня дохода населения и качества получаемых услуг ЖКХ. Наименее эффективно потребляется энергия в г.Киев, Днепропетровской и Харьковской областях, где энергоэффективность жилищного сектора составила немногим более 50%.