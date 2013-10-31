В Донецкой области построят новый биогазовый завод

Компания "Экопрод" начала строительство биогазового завода в районе Волноваха Донецкой области. Финансируется строительство завода за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в размере 4,2 млн евро. Технологический проект разработала немецкая инженерная фирма CarboCycle Ingenieurbüro, сообщает «Дело».

"Из множества вариантов утилизации отходов сельхозпроизводства мы выбрали, на наш взгляд, наиболее оптимальный — получение электроэнергии из биогаза. Возобновляемым источником энергии на нашем заводе станут солома и пожнивные остатки, шелуха подсолнечника, отходы от очистки семян, вторичное сырье маслоцеха и даже навоз на фермах — всего 40 тыс. тонн в год", — рассказывает глава компании "Экопрод" Иван Мельник на прошедшем в Донецке 17-18 октября VI Международном инвестиционном саммите "Устойчивое развитие: энергоэффективность, ресурсосбережение, экобезопасность".

Завод в Волновахе будет производить как биометан, как сжатый в баллонах, так и очищенный, пригодный к поставке в газотранспортную систему. Ожидается, что производство газа на заводе составит 6 млн. куб м, что даст возможность вырабатывать 10 тыс. МВт электроэнергии. Кроме того, переработка фуражного зерна даст 3500 тонн дрожжей и 1500 тонн биоэтанола.

"У биогазового завода не будет ни одного килограмма отходов. Даже перебродившая биомасса станет ценным биоудобрением, в состав которого входят азот, калий, фосфор и микроэлементы", — добавил Иван Мельник.

Кроме того, биогазовый завод в Волновахе может стать первым в Украине, который будет отпускать электроэнергию в энергорынок. Причины, почему бизнес пока не стремится активно инвестировать в возобновляемые источники энергии, по мнению главы Экопрода", кроются в несовершенстве украинского законодательства. "Даже понятие "биомасса" в прописано расплывчато и некорректно. Под ним не подразумевается целый ряд вторичных ресурсов, которые могут быть переработаны, а это затягивает разрешительный процесс", — сказывает Мельник. Кроме того, зачастую невыполнимо и требование о 50% доле отечественного оборудования на производстве, ведь такого в Украине просто нет. "Стоимость "зеленого тарифа" для электроэнергии из биогаза и биомассы в Украине самая низкая в Европе — 12 евроцентов за 1 кВ/ч, тогда как, например, в Германии — 28 евроцентов. Это еще это одна из причин медленного роста количества биогазовых установок в Украине", — резюмирует Иван Мельник.

"Экопрод" — аграрное объединение, управляющее 30 тыс. га земли в нескольких районах Донецкой области. Занимается растениеводством, животноводством, птицеводство. Является крупным поставщиком зерна, молока, мяса.

Напомним, 17 и 18 октября в Донецке прошел VI Международный инвестиционный саммит, темой которого стало "Устойчивое развитие: энергоэффективность, ресурсосбережение, экобезопасность". Партнерами Саммита выступили компании группы Рината Ахметова: СКМ, ДТЭК и "Метинвест".

В рамках Саммита был подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам социально экономического развития между ДТЭК и Донецкой областью. "ДТЭК заинтересован в устойчивом развитии своего бизнеса, поэтому помогает развиваться городам, где живут наши сотрудники и их семьи. В 2013 году ДТЭК направит около 30 млн грн. на реализацию социальных проектов в Донецкой области — это больше, чем за предыдущие 6 лет. За это время ДТЭК уже реализовал ряд проектов в сфере энергоэффективности, помог создать агентства местного развития, реконструировал больницу в Курахово и помог закупить оборудование, отремонтировал бассейн в Кировском, запустил проект телемедицины и многое другое", — отметил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова представляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели энергоэффективности были представлены в процентном соотношении к аналогичным показателям в странах ЕС, которые были взяты за 100%.

По результатам рейтинга средняя энергоэффективность жилищного комплекса Украины составила около 62% от уровня ЕС. При этом первые позиции рейтинга ЖКХ заняли Винницкая область – 82,7%, а также в Кировоградская и Житомирская области – 80,7% и 78,2% от уровня ЕС соответственно. Здесь потребление энергоресурсов ниже главным образом из-за более низкого уровня дохода населения и качества получаемых услуг ЖКХ. Наименее эффективно потребляется энергия в г.Киев, Днепропетровской и Харьковской областях, где энергоэффективность жилищного сектора составила немногим более 50%.