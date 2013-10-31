«Метинвест» и «Интерпайп» поставят трубы «Укртрансгазу» на 33,8 млн грн

Металлургический холдинг «Метинвест» и трубно-колесная компания «Интерпайп» поставят оператору отечественной газотранспортной системы компании «Укртрансгаз» 1,967 млн тонн труб на общую сумму 33,775 млн грн. Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза» на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания «Укртрансгаз» 21 октября заключила с «Интерпайпом» договор на поставку 0,956 млн тонн труб на сумму 15,4 млн грн, а 24 октября - с «Метинвестом» на поставку 1,011 млн тонн труб на сумму 18,3 млн грн.

Также сообщается, что поставка труб может быть осуществлена в течение одного года, но не позднее 90 дней с момента получения разнарядки.

Как сообщал УНИАН, компания «Укртрансгаз» в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза - до 199,848 млн грн с 452,558 млн грн.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

«Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.