Угледобывающая компания Coаl Energy получила 17 млн долл. убытка

Варшава. Украинская угледобывающая компания Coаl Energy в 2013 финансовом году, закончившемся 30 сентября, получила 16,9 млн долл. чистого убытка в сравнении с 39,1 млн долл. чистой прибыли годом ранее.

Об этом компания сообщила в консолидированном отчете, которым располагает УНИАН.

Выручка компании из-за падения объема продаж и снижения цен на уголь сократилась на 24% - до 126 млн долл.

Валовая и операционная прибыль снизились на 64% и 82% - до 25,3 и 9,7 млн долл., соответственно, а прибыль до вычета процентов налогов и амортизации (EBITDA) уменьшилась на 66% - до 21,1 млн долл.

"Результаты 2013 ФГ были слабее, главным образом, из-за худших показателей во второй половине года, вызванных неблагоприятными изменениями на рынке", - отмечается в отчете компании.

Coal Energy также сообщила, что добыча угля в 2013ФГ составила 1,6 млн тонн угля, что на 300 тыс. тонн, или 15,8%, меньше, чем годом ранее.

При этом добыча угля на шахтах снизилась на 13,1% - до 1,424 млн тонн, в том числе, энергетического - на 9,6%, до 1,202 млн тонн, и коксующегося и двойного назначения - на 28,4%, до 222 тыс. тонн.

Извлечения угля из отвалов сократилось более чем на треть - до 209 тыс. тонн с 324 тыс. тонн годом ранее.

Продажи энергетического угля за отчетный период снизились на 18,2% - до 1,205 млн тонн, а коксующегося и двойного назначения - на 14%, 224,4 тыс. тонн.

"Мы ожидаем более активного роста спроса в 2014 ФГ (3 квартал текущего года), хотя еще слишком рано говорить о стабильном тренде",- заметили в компании.

Как сообщал УНИАН, в 2012ФГ Coal Energy увеличила чистую прибыль на около 4% на фоне 10% роста выручки - до 165,5 млн долл.

Справка УНИАН. Coal Energy, владеющая 10 шахтами на Донбассе, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержаших отходов, является одним из крупнейших в Украине частных угледобытчиков по резервам (около 150 млн тонн) и по объему производства.

Компания продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам, а также экспортирует уголь в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.

Контрольный пакет Coal Energy принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.