Возврат части эконалога поможет ТЭС снизить выбросы в атмосферу

Государство уже сегодня может помочь тепловым электростанциям снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, причем за их же деньги.

Такое мнение высказала руководитель департамента по экологической безопасности ДТЭК Ирина Вербицкая, сообщает Дело.

"ТЭС ждут помощи от государства в обеспечении механизма возврата части экологического налога, уплаченного ими для реализации природоохранных мероприятий. Де-юре механизм предусмотрен Бюджетным кодексом уже с 2013 г. Де-факто — схема возврата средств не работает из-за отсутствия подзаконных актов", — сказала Ирина Вербицкая

Экологический налог введен в 2011 г. чтобы заинтересовать промышленные предприятия снижать экологическую нагрузку на окружающую природную среду. Но фактически он стал дополнительным финансовым бременем для компаний. Например, тепловые электростанции, помимо инвестиций в строительство очистных сооружений, выплачивают ежегодно миллиардные эконалоги. ДТЭК в 2012 г. уплатил более 780 млн грн эконалога. В 2013 году он выплатит суммарно 1,4 млрд грн, а в 2014 г. эта сумма возрастет до 2 млрд грн. За эти деньги компания могла бы построить современную сероазотоочистную установку на одном из своих энергоблоков и полностью очистить уходящие газы этого блока от вредных выбросов двуокиси серы и окислов азота.

Строительство таких установок — одно из требований Энергетического сообщества для украинских ТЭС. Выступая на VI Международном инвестиционном саммите в Донецке, Ирина Вербицкая подчеркнула, что европейские экологические обязательства, которые добровольно приняла на себя Украина, присоединившись в 2011 году к Энергосообществу, невозможно выполнить без совместных усилий государства, бизнеса и общества.

"Обеспечение государственных гарантий для подтверждения кредитов, разработка четкой государственной программы по снижению выбросов, возврат эконалога — это реальные возможности государства в достижении требований европейского экологического законодательства", — отметила она.

Напомним, 17 и 18 октября в Донецке проходил VI Международный инвестиционный саммит. Его тема в этом году — "Устойчивое развитие: энергоэффективность, ресурсосбережение, экобезопасность". Партнерами Саммита выступили компании Рината Ахметова СКМ, ДТЭК и Метинвест.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова представляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели энергоэффективности были представлены в процентном соотношении к аналогичным показателям в странах ЕС, которые были взяты за 100%.

По результатам рейтинга средняя энергоэффективность жилищного комплекса Украины составила около 62% от уровня ЕС. При этом первые позиции рейтинга ЖКХ заняли Винницкая область – 82,7%, а также в Кировоградская и Житомирская области – 80,7% и 78,2% от уровня ЕС соответственно. Здесь потребление энергоресурсов ниже главным образом из-за более низкого уровня дохода населения и качества получаемых услуг ЖКХ. Наименее эффективно потребляется энергия в г.Киев, Днепропетровской и Харьковской областях, где энергоэффективность жилищного сектора составила немногим более 50%.