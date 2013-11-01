Украина поставит Казахстану оборудование для ветроэлектростанции

Краматорские машиностроители "Фурлендер Виндтехнолоджи" поставит в Казахстан 22 стальные башни высотой в сто метров и столько же ветроустановок, сообщает Дело.

"Первая партия башен отправлена из Краматорска в Казахстан. Они предназначены для первой ветроэлектростанции в Емертау", — сообщила менеджер казахского проекта предприятия "Фурлендер" Евгения Павлюк.

Право на выполнение масштабного заказа казахских ветроэнергетиков машиностроители Краматорска выиграли на тендере, продолжила Евгения Павлюк. "Фурлендер Виндтехнолоджи" поставит в Казахстан 22 стальные башни высотой в сто метров и столько же ветроустановок мощностью 2 МВт каждая. Диаметр их лопастей будет равен почти сто метров. В целом мощность первой ветростанции в Емертау, что в Акмолинской области, составит 45 МВт. Этого достаточно для нужд целого города.

Уже идет закладка фундаментов для будущих ветроустановок. Монтаж самих ветроагрегатов в Емертау запланирован на май будущего года. Его выполнят мастера специального подразделения Краматорского завода "Фурлендер".

Предполагается, что вслед за выполнением казахского заказа в Краматорске будут выполнены заказы на производство башен и энергоагрегатов для ветростанций в Лутугино и Антраците Луганской области. Для них будут изготовлено по десять таких ветроустановок.

Проект "Фурлендер" был представлен на VI Международном инвестиционном саммите в Донецке. Саммит проходил 17 и 18 октября. Его темой в этом году стало "Устойчивое развитие: энергоэффективность, ресурсосбережение, экобезопасность". Партнерами Саммита выступили компании Рината Ахметова СКМ, ДТЭК и Метинвест.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова представляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели энергоэффективности были представлены в процентном соотношении к аналогичным показателям в странах ЕС, которые были взяты за 100%.

По результатам рейтинга средняя энергоэффективность жилищного комплекса Украины составила около 62% от уровня ЕС. При этом первые позиции рейтинга ЖКХ заняли Винницкая область – 82,7%, а также в Кировоградская и Житомирская области – 80,7% и 78,2% от уровня ЕС соответственно. Здесь потребление энергоресурсов ниже главным образом из-за более низкого уровня дохода населения и качества получаемых услуг ЖКХ. Наименее эффективно потребляется энергия в г.Киев, Днепропетровской и Харьковской областях, где энергоэффективность жилищного сектора составила немногим более 50%.