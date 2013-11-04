Украина перевела на альтернативные виды топлива 160 котельных

В Украине с начала года на альтернативные виды топлива были переведены 160 котельных, а капитальный ремонт для повышения энергоэффективности был проведен в почти 700 котельных, сообщила пресс-служба Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

Как говорится в сообщении, глава Минрегиона посетил в городе Черкассы реконструированную за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития котельную, позволяющую добиться ежегодной экономии топлива на уровне 3,1 млн грн.

Весь комплекс работ по установке нового работающего на отходах древесины биокотла на этой котельной, позволяющего в два раза сократить себестоимость тепла, обошелся компании «Черкассытеплокомунэнерго» в 9 млн грн.

«Такая котельная является выгодной. Кроме того, что является автономной, она еще и экономит бюджетные средства, средства граждан. Именно поэтому министерство всесторонне поддерживает такие инициативы», - цитирует министра пресс-служба.

По словам Темника, министерство ставит целью распространить черкасский опыт перевода коммунальных котельных на альтернативные виды топлива на всю страну.

В этот же день в Черкассах в присутствии министра состоялся запуск другой модернизированной за счет кредитов ЕБРР котельной, работающей уже на газе.

По оценке профильного министерства, произведенные работы по замене водонагревающего и другого оборудования позволят добиться ежегодной экономии газа на сумму 2,3 млн грн.

Пресс-служба не сообщает о стоимости модернизации этого объекта, обслуживающего 28 промышленных предприятий, 10 бюджетных организаций и 38 домов, но говорит об ориентировочном сроке окупаемости проекта в 4,5 года.

Городские власти Черкасс, говорится в релизе, планируют в ближайшие три года продолжить программу повышения энергоэффективности коммунального хозяйства с привлечением кредитов ЕБРР.

Справка УНИАН. Черкасская область заняла 24 место в Рейтинге энергоэффективности регионов Украины, представленном в октябре этого года. В Рейтинге оценивались показатели областей за 2011 г.

Эффективность использования энергоносителей в регионе на 10,3 процентных пункта ниже среднего по Украине и составляет 43,9% от уровня ЕС. В 2011 году по сравнению с 2010 годом энергопотребление сельского хозяйства, промышленности, строительства, услуг и жилищного сектора повысилось на 3,5 % в результате повышения энергоемкости экономики и оживления деловой активности.

Потенциал энергосбережения Черкасской области за счет повышения энергоэффективности до уровня ЕС оценивается в 868,5 тыс. тнэ, или 375,1 млн евро ежегодно в ценах 2010 года.

Напомним, инициатором и спонсором проведения Рейтинга энергоэффективности регионов (Ukrainian Energy Index) является компания СКМ Рината Ахметова, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.