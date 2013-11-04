Жители Великобритании не готовы поддерживать альтернативную энергетику

Около 60% жителей Туманного Альбиона возражают против увеличения дополнительного сбора, сумма которого через несколько лет может возрасти до 270 фунтов (около $431 по курсу Банка Англии) в год. Лишь 18% поддерживают данную идею. Таковы данные опроса, проведенного компанией Survation poll, которые публикует издание The Daily Mail, сообщает Дело.

В прошлом месяце лидер Лейбористской партии Эд Милибэнд пообещал в случае победы на парламентских выборах и вовсе заморозить цены на энергоносители на два года. Это было объявлено эффективной мерой борьбы с кризисом и ростом стоимости жизни. Во время выступления в Брайтоне Милибэнд сообщил, что связь между экономическим развитием страны и индивидуальным благополучием семей "разорвана" правительством.

По словам Милибэнда, он понимает, что подобная политика не придется по вкусу энергетическим компаниям, которые "завышают тарифы из-за того, что рынок не работает".

И действительно, энергетические компании предупредили лидера лейбористов, что его инициатива ударит по строительству новых электростанций, негативно скажется на создании рабочих мест и на уровне жизни сотен тысяч людей, имеющих отношение к отрасли.

Согласно опросу издания The Daily Mail, политику Милибэнда поддержали лишь 33% британцев. Около 40% считают, что снижение суммы "зеленых сборов", предложенное Кэмероном, необходимо. При этом многие опрошенные признают, что предложение заморозить цены приведет к тому, что энергетические компании позже их резко повысят чтобы компенсировать убытки.

В то же время, политику вице-премьера Клегга, являющегося сторонником "альтернативной энергетики", поддерживает и вовсе меньшинство.

Доходы от дополнительных сборов, включаемых в счет за электричество, идут на поддержку экологических источников энергии — ветряных электростанций и солнечных батарей. Но, по словам бывшего премьер-министра Джона Мэйджора, ситуация в ближайшем будущем грозит обернуться тем, что миллионам британцев придется "выбирать между отоплением и питанием".

Как сообщал УНИАН, с 2011 года компания СКМ Рината Ахметова представляет ежегодный Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Разработку методологии и проведение исследования осуществляет аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения. Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели энергоэффективности были представлены в процентном соотношении к аналогичным показателям в странах ЕС, которые были взяты за 100%.

По результатам рейтинга средняя энергоэффективность жилищного комплекса Украины составила около 62% от уровня ЕС. При этом первые позиции рейтинга ЖКХ заняли Винницкая область – 82,7%, а также в Кировоградская и Житомирская области – 80,7% и 78,2% от уровня ЕС соответственно. Здесь потребление энергоресурсов ниже главным образом из-за более низкого уровня дохода населения и качества получаемых услуг ЖКХ. Наименее эффективно потребляется энергия в г.Киев, Днепропетровской и Харьковской областях, где энергоэффективность жилищного сектора составила немногим более 50%.