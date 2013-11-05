В Японии завершилось строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции

В японском городе Кагосима, административном центре одноименной юго-западной префектуры, завершилось строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на компанию "Киосера" (Kyocera), которая занималась разработкой проекта.

Станция, строительство которой обошлось в 27 млрд иен / 275 млн долларов/, занимает территорию в 1,27 млн кв. метров, на ней установлено 290 тыс. солнечных панелей. Специально для этого в бухте был насыпан искусственный остров. В год предприятие способно производить 78,8 мегаватта энергии - этого хватит для того, чтобы обеспечить электричеством 22 тыс. домов. Управлять новой электростанцией будет корпорация Kagoshima Mega Solar Power Corp.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" многие политики и эксперты в Японии выступают за развитие альтернативных источников энергии. В связи с этим в стране растет количество станций, работающих за счет возобновляемых природных ресурсов - энергии ветра, солнца, морских волн.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.