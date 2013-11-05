Украина намерена построить первую биоэлектростанцию

Украина в рамках программы повышения энергоеффективности намерена построить первую биоэлектростанцю (БиоТЭС) мощностью 18 МВт, сообщает пресс-служба компании EIG Engineering.

Согласно сообщению, управляющая компания EIG Engineering намерена построить Иванковскую БиоТЭС (Киевская обл.) общей стоимостью 25,9 млн евро.

Собственные инвестиции компании в строительство БиоТЭС составляют около 10 млн евро.

Также сообщается, что Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках проекта развития возобновляемой энергетики в Украине предоставил кредит EIG Engineering в размере 15,5 млн евро на строительство БиоТЭС.

При этом пресс-служба компании не сообщает о сроках сдачи этого объекта.

Справка УНИАН. Управляющая компания EIG Engineering образована в 2006 г. Специализируется на реализации инвестиционных проектов «под ключ» в области альтернативной энергетики.

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 августа 2013 года банк выделил на реализацию 327 проектов в Украине свыше 8,55 млрд евро (11,4 млрд долл. США).

В 2011 г. Киевская область заняла 19 место в рейтинге энергоэффективности, опустившись на 3 позиции по сравнению с 2010 г.

Эффективность использования энергоносителей в регионе на 5,4 процентных пункта ниже среднего по Украине и составляет 48,8% от уровня ЕС. В 2011 г. по сравнению с 2010 г, энергопотребление сельского хозяйства, промышленности, строительства, услуг и жилищного сектора повысилось на 5,3%, или 115 тыс тное.

Потенциал энергосбережения Киевской области за счет повышения энергоэффективности до уровня ЕС оценивается в 1166,6 тыс тное, или 503,9 млн евро ежегодно в ценах 2010 года.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.