Минэнергоуголя и Green Cross поддержат альтернативную энергетику в Украине

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и международная экологическая организация Green Cross совместно поддержат развитие альтернативной энергетики в Украине, сообщила пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и президент международной экологической организации Green Cross Ян Кульчик, подписали совместную декларацию поддержки стратегического развития альтернативной энергетики в Украине.

«Учитывая глобальные энергетические процессы, Украина имеет уникальное географическое положение, что позволяет нам выступить полноценным игроком на международной арене в области внедрения «зеленой» энергетики», - цитирует министра пресс-служба.

Согласно сообщению, «зеленый» тариф существенно увеличил привлекательность Украины для иностранных инвесторов.

«Мы поддерживаем реализацию проектов на территории Украины, которые предусматривают увеличение использования альтернативных энергоносителей в производстве тепло- и электроэнергии, принимаем меры по обеспечению устойчивого развития государственных торфопредприятий, а также нами был разработан ряд проектов нормативных актов, направленных на развитие альтернативной и возобновляемой энергетики», - цитирует Ставицкого пресс-служба.

«Украина имеет уникальный потенциал «зеленой»энергии, который должен стать импульсом для экономического развития и важной статьей экспорта», - цитирует Яна Кульчика пресс-служба.

Также сообщается, что Кульчик отметил поддержку Правительства Украины в развитии «зеленой» энергетики, что свидетельствует о стратегическом видении ситуации, и является сигналом для иностранных инвесторов.

Справка УНИАН. Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

Лидером как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии, оказалась солнечная энергетика.

Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт/ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – в 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.