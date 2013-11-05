Инвестиционным приоритетом Украины должны стать модернизация и энергоэффективность - генконсул Германии

Инвестиционным приоритетом Украины должны стать модернизация, энергоэффективность и защита окружающей среды, отмечает генеральный консул Федеративной республики Германии в Донецке д-р Детлеф Вольтер. "Модернизация и привлечение инвестиций являются необходимостью на пути дальнейшего развития страны. Говоря об инвестициях, я подразумеваю не только прямые денежные вливания, но и успешно привлеченные передовые технологии и опыт, особенно в энергетике, в сельском хозяйстве, а также малом и среднем бизнесе", — отметил Delo.UA д-р Детлеф Вольтер.

Немецкие предприятия уже давно и активно работают на Востоке Украины. Среди них — Siemens, СLAAS, HeidelbergCement,BASF, Knauf и др. В области возобновляемой энергетики это, в частности, проекты по установке солнечных панелей в Запорожье компаний Manages, производство ветроустановок фирмами Vestas и Fuhrländer, совместный украинско-немецкий проект в Волновахе — биогазовая установка на предприятии "Экопрод".

По мнению генерального консула Германии в Донецке, одним из решающих факторов для прихода немецких и других иностранных компаний на рынок Украины является стабильный экономический и инвестиционный климат, а также ясные правила и законодательная база для сотрудничества. "Кроме того, ассоциация с ЕС — очень важный аргумент для инвесторов, это откроет для них дополнительные пути в Украину", — уверен д-р Детлеф Вольтер.

Напомним, 17 и 18 октября в Донецке прошел VI Международный инвестиционный саммит, темой которого стало "Устойчивое развитие: энергоэффективность, ресурсосбережение, экобезопасность". Партнерами Саммита выступили компании группы Рината Ахметова: СКМ, ДТЭК и "Метинвест".

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.