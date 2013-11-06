Ситуация с арестом счетов «Угля Украины» урегулирована – Ставицкий

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил об урегулировании ситуации со счетами оператора оптового рынка угольной продукции государственной компании "Уголь Украины", часть которых была арестована в результате судебных споров с коммерческими банками.

«Эти вопросы происходят периодически. Уже сняли всю ситуацию. Обычная история», - сказал УНИАН Ставицкий.

Ранее СМИ сообщали, что решением Хозяйственного суда г. Киева от 21 ноября 2012 года были удовлетворены исковые требования "Альфа Банка" к госпредприятию "Уголь Украины" о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 401,9 млн грн. В период с августа по октябрь 2013 года отделом принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы были арестованы все текущие счета госкомпании.

Как ранее сообщал УНИАН, по итогам 2012 года госпредприятию «Уголь Украины» удалось привлечь около 2 млрд грн кредитных средств.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает правительству ликвидировать государственное предприятие «Уголь Украины» до конца 2016 года.

ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.