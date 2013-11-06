Apple построит завод на солнечных батареях

Компания Apple намерена построить в американском штате Аризона завод, который, по некоторым данным, займется производством сапфирового стекла. Фабрика будет работать исключительно на "зеленых" источниках энергии: говорят, что электричество Apple надеется получать от солнечных батарей.

Стоимость проекта составила свыше полумиллиарда долларов, за строительство взялась компания GT Advanced Technologies. Пока что Apple не объявляла, что именно будет производиться на необычной фабрике. Однако специалисты уверены, что компания займется производством сапфирового стекла, которое широко используется в производстве iPhone и других гаджетов, сообщают Вести.ru.

В Apple ожидают, что строительство "зеленого" завода станет экономическим благом для аризонского городка Меса, ведь фабрика создаст около двух тысяч рабочих мест.

Напомним, что в последнее время многие крупные технологические компании переносят производство из Китая на территорию США. Это связано с тем, что стоимость рабочей силы в Поднебесной непрерывно растет, к тому же, большую роль играет имиджевый момент. Потребители больше доверяют продукции, произведенной на территории США, а не в азиатских странах. Google уже построила в техасе крупную фабрику Motorola, а Apple начала собирать на родине некоторые модели "маков" еще в прошлом году.

Как сообщалось, 18 октября в рамках VI Международного инвестиционного Саммита в Донецке был представлен Рейтинг энергоэффективности регионов Украины. Рейтинг Ukrainian Energy Index, в третий раз составленный аналитическим центром «БЭСТ» по заказу компании СКМ Рината Ахметова, определяет индикатор энергоэффективности для каждого региона и отрасли Украины.

По результатам исследования, первые три места заняли Закарпатская, Черниговская и Винницкая области. В рейтинге энергоэффективности жилого сектора лидерами были признаны Винницкая, Кировоградская и Житомирская области.