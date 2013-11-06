Глава Госэнергоэффективности: производство в Украине электроэнергии из возобновляемых источников к 2020 году удвоится

Доля выработки электроэнергии из возобновляемых источников в энергобалансе Украины к 2020 году должна увеличиться вдвое - до 11% с нынешних 5,5%, прогнозирует председатель Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения (Госэнергоэффективности) Николай Пашкевич.

«Если говорить о целях и задачах плана развития возобновляемых источников энергии, то к 2020 году мы должны достичь 11% электрического баланса. На сегодняшний день мы имеем 5,5%. То есть, это вдвое увеличение мощностей», - сказал Пашкевич на открытии международного форума по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Киеве.

При этом, по его словам, решения о переходе на альтернативные источники энергии должны приниматься местными властями, исходя из особенностей того или иного региона.

«Можно использовать какое-то одно рекомендуемое топливо, под него готовить котлы и так далее. Но в этом нет резона, нет нужды. У нас есть много примеров использования именно местного сырья… Это все должно решаться на местном уровне и подлежать четким строгим расчетам, что выгоднее и что на сегодняшний день должно приниматься в том или ином регионе», - отметил глава Госэнергоэффективности.

По его мнению, каждый регион в Украине имеет достаточное количество инструментов, чтобы отказываться от сжигания газа для выработки тепла.

Напомним, в октябре 2013 года группа СКМ Рината Ахметова представила третий Рейтинг энергоэффективности Украины. В нем оценивалась эффективность потребления энергоресурсов во всех регионах страны по сравнению со средним показателем ЕС. Наиболее энергоэффективными были признаны Закарпатская, Черниговская и Винницкая области с результатами 64,3%, 63,8%, 62,9% от уровня энергоэффективности ЕС соответственно, наименее – Луганская, Черкасская и Ровенская (44,7%, 43,9%, 38,5% от уровня ЕС). Эффективность использования энергоресурсов в регионах рассчитывалась для промышленности, сельского хозяйства, жилищного сектора,строительства и сферы услуг.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.

Справка УНИАН. Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году. Лидером, как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии, оказалась солнечная энергетика. Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – до 333,6 млн кВт/ч с 30,1 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, до 257,5 млн кВт/ч с 89 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – в 1,8 раза, до 17,7 млн кВт/ч с 9,6 млн кВт/ч.