В следующем году в Запорожской области начнут строить солнечную электростанцию

Швейцарская компания «Нью Енерджис Девелопмент» намерена приступить к строительству солнечной электростанции в Запорожской области в начале 2014 года.

Об этом во время встречи с главой облгосадминистрации Александром Пеклушенко сказал председатель правления «Нью Енерджис Девелопмент» Дитмар Прива, сообщает сайт Запорожской ОГА.

По его словам, уже зарегистрировано ООО «Менеджес-Солапарк Приморск». Объект будут строить на территории площадью 22 гектара. Прогнозируемая мощность станции - 9,9 МВт.

"Долгие годы мы занимаемся возобновляемой энергетикой в странах Европы. В основном это именно солнечные электростанции. Шесть лет назад мы начали свою деятельность в Украине. Первую станцию ​​открыли во Львове, сейчас развиваем проект солнечной энергии в Приморске. Земля выделена, мы уже платим аренду 10 тыс. гривень ежемесячно в бюджет города Приморск. В феврале или марте приступим к строительству. Стоимость проекта 18 млн евро. Завершить объект планируем до конца апреля следующего года", - рассказал Дитмар Прива.

Кроме того, в планах компании «Нью Енерджис Девелопмент» - построить еще одну станцию ​​в Запорожской области, возле Мелитополя. Предполагается, что это будет более масштабный проект - мощность станции должна составить 80 МВт. Объем инвестиций - 168 млн евро. Руководитель региона заверил, что приветствует появление в области любых подобных проектов.

"Мы заинтересованы в поддержке любых иностранных инвестиций. Но все должны понимать, что у нас есть право давать всем равные возможности. Интерес к Запорожскому региону с точки зрения солнечной энергетики очень высока. Я приветствую ваше желание развиваться. Поэтому действуйте, и гарантирую вам, что буду первым помощником в решении проблемных вопросов, если кто-то будет мешать в вашем деле", - заверил гостей Пеклушенко.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.