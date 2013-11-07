Венгерская компания намерена выращивать энергетическую вербу в Украине

Венгерская компания Silvanus Csoport Kft намерена принять участие в реализации проекта “Энергия биомассы”, который является составляющей Национального проекта “Энергия природы”.

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум о взаимопонимании подписан 6 ноября в Киеве руководством Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславом Каськивым и представителями венгерской компании.

Компания Silvanus Csoport Kft предлагает свой опыт по выращиванию энергетических пород вербы (на заболоченных территориях) и акации (для засушливых территорий) на территории Украины.

По информации представителей компании, предлагаемые ими породы вербы и акации растут в 2,5 раза быстрее, чем обычные.

По словам главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, выращивать энергетические породы вербы и акации можно будет практически во всех областях страны.

“Выращивание этих двух типов деревьев может быть использовано практически на всей территории Украины. Но хочу отметить, что выращивание может быть лишь на площадях, которые не используются для сельского хозяйства”, - отметил Каськив.

Справка УНИАН. Проект “Энергия биомассы ”, является составной частью Национального проекта “Энергия природы”. Это биоэнергетический проект по производству зеленой тепловой и электрической энергии, учитывая модернизацию и строительство таких объектов. Пилотные регионы для реализации проекта: Волынская, Ривненская, Сумская области.

Коспания Silvanus Csoport Kft 8 лет занимается селекцией энергетических видов вербы и выращивает их на плантациях Словакии, Румынии, Венгрии, Австрии.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.