Украина получит кредит в 100 млн долл. на повышение энергоэффективности

ЕБРР откроет новую кредитную линию на $100 млн в рамках Украинской программы повышения энергоэффективности (UKEEP). Об этом сообщила менеджер проекта Илияна Шмателька в ходе рамках V Международного инвестиционного форума по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики, пишет "Дело".

Максимальная сумма кредита на замену или модернизацию оборудования для малых, средних и крупных частных предприятий будет составлять $10 млн. Предоставлять кредиты будут украинские банки-партнеры ЕБРР. По словам Илияны Шмательки, в рамках второй кредитной линии максимальная сумма была ограничена до $3 млн, и на сегодняшний день свыше $50 млн еще доступны для финансирования. "Вскоре эти деньги пойдут на реализацию перспективных энергоэффективных проектов отечественных предприятий", — отметила менеджер программы.

Также она сообщила, что всего в рамках программы UKEEP с 2007 года ЕБРР открыл 2 кредитные линии общей суммой в $220 млн, из которых $160 млн уже были использованы на реализацию 75 проектов из 400 предложенных для оценки. Больше всего проектов профинансировано в пищевой и аграрной отраслях, а также в промышленности. По оценкам эксперта, значительный потенциал в повышении энергоэффективности имеют отечественные предприятия в сфере деревообработки, химпрома и машиностроения.

Илияна Шмателька обратила внимание на несколько проблем, которые на сегодняшний день мешают реализации энергоэффективных проектов. Она отметила, что украинские предприятия хотят сэкономить на стоимости оборудования и кредита, при этом абсолютно не думают об энергоэффективности и о возможном экономическом эффекте.

Важно информировать руководство предприятий о существующих на украинском рынке энергоэффективных технологиях и об особенностях инвестиционных проектов по энергосбережению. Для этого планируется проводить тренинги по энергоменеджменту, чтобы управляющие могли самостоятельно проводить энергоанализ своих предприятий, помогать правильно оценивать возможные риски и выгоды внедряемых проектов риск-менеджерам в банках, тем самым поддерживать сотрудничество банкиров и поставщиков оборудования.

По словам Шмательки, банкиры не всегда понимают технические особенности проекта: "Мы планируем больше работать с риск-менеджерами, помогать персоналу банка разбираться в энергоэффективных проектах. Кроме того, интересным будет создание отдельных кредитных линий под поставки в Украину энергоэффективного оборудования и технологий конкретных поставщиков. Этот инструмент очень эффективно функционирует в Австрии и Германии".