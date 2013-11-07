Полтавская область переводит котельные на альтернативные виды топлива

Полтавская область в рамках программы повышения энергоэффективности вводит в эксплуатацию котельные, которые работают на альтернативном топливе, говорится в сообщении облгосадминистрации.

«У нас на сегодня разработаны программы внедрения энергосберегающих мероприятий на предприятиях ЖКХ. Так, в области уже много котельных работают на дровах, угле, пелетах», - цитирует пресс-служба ОГА директора департамента ЖКХ Полтавской областной государственной администрации Александра Тонкова.

Согласно сообщению, за последние годы реконструировано 33 котельных, проведен капитальный ремонт 21 котла. Стоимость проведенных работ составила 12,8 млн грн.

Также сообщается, что на альтернативные виды топлива в Полтаве перешли 2 котельные, в Лохвицком районе - 9, в Хорольском - 2, Великобагачанском - 2, Шишацком - 2.

«На Полтавщине появляется тенденция перевода котлов на автоматический режим работы, на котором они работают более эффективно и обеспечивают сохранение природного газа и электроэнергии», - говорится в сообщении с ссылкой на слова Тонкова..

Справка УНИАН. В 2011 году Полтавская область осталась на 21 месте в рейтинге энергоэффективности по сравнению с 2010 годом.

Эффективность использования энергоносителей в регионе на 8,8 процентных пунктов ниже среднего по Украине и составляет 45,5% от уровня ЕС.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом энергопотребление сельского хозяйства, промышленности, строительства, услуг и жилого сектора повысилось на 3,3%, или на 63,4 тыс. тнэ. в результате повышения энергоемкости экономики и оживления деловой активности.

Потенциал энергосбережения Полтавской области за счет повышения энергоэффективности до уровня ЕС оценивается в 1,091 млн тнэ, или 471,6 млн евро ежегодно в ценах 2010 года.

Как сообщал УНИАН, три года назад в Украине компанией СКМ Рината Ахметова был инициирован проект по составлению Рейтинга энергоэффективности регионов Украины. Спонсором составления рейтинга также выступила компания СКМ, а разработку методологии и проведение исследования осуществил аналитический центр «БЭСТ». 16 октября в Киеве на Форуме по альтернативной энергетике и энергоэффективности в третий раз были представлены результаты рейтинга.

Как пояснила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, рейтинг был составлен для того, чтобы выяснить уровень энергоэффективности нашей страны и отдельных ее регионов, а также потенциал энергосбережения.

Энергоэффективность регионов Украины высчитывалась в разрезе основных потребителей энергоресурсов - промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и жилищного комплекса. Показатели удельного энергопотребления секторов экономики в регионах Украины сравнивались со средним уровнем удельного энергопотребления соответствующих секторов в странах ЕС, который составители рейтинга приняли в качестве эталона.

Разница между показателями энергопотребления в регионе и эталоном определяет потенциал каждого региона по энергосбережению. Чем выше эта разница, тем ниже энергоэффективность региона, и, соответственно, тем больший объем энергоресурсов можно сэкономить, приблизившись к стандартам ЕС.